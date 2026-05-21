ポケモンカードゲームは21日、公式サイトを更新。ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」における一部商品の優先的な抽選および販売、日本国内で開催される一部の公式大会・イベントなどの参加申し込みにおける活用において、「マイナンバーカード」を用いた本人確認システムの導入を検討していることを発表した。【画像】マイナンバーカード無い人は優先しない！ポケモンカード公式の声明文ポ