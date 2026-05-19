社会を震撼させた凶悪事件の加害者たちは、刑務所の中で何を思いながら日々を過ごしているのか──。無期懲役を含む長期刑受刑者を対象にした大規模調査の結果が、龍谷大学の研究報告冊子（龍谷大学 矯正・保護総合センター 研究年報第15号）で公表された。調査では、約9割の受刑者が出所への意欲を示した一方、すでに社会復帰を諦めている受刑者も約3％存在することが明らかになった。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●調