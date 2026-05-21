元「モーニング娘。」の田中れいな（35）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。小学生時代の写真を公開した。「モーニング娘。を卒業して今日で13年が経ちました」と書き出した田中。「自分的にはSNSでわざわざ書くほどまでの事ではないのかなーって思っとったけど5/21の朝にコメントで教えてくださる方がおって 毎年嬉しい気持ちになるっちゃんね」とつづった。「いつも田中れいなを思い出してくれてありがとう！写真は