【ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026】 8月7日 発売 価格：2,750円 オーバーラップは、書籍「ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026」を8月7日に発売する。価格は2,750円。 本書籍は、1996年から2026年までの「ポケットモンスター」シリーズに登場する1025匹のポケモンを掲載したもの。30年間で登場したポケモン全てが、タイプ・分類・高さ・重さ・特