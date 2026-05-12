世界的に大人気のポケモンの力で、能登の魅力を発信です。石川県七尾市の和倉温泉にポケットモンスターとコラボした足湯が12日オープンし、地元の子どもたちや観光客でにぎわいました。１２日、和倉温泉の湯っ足りパークにオープンした「わくらポケモン足湯」。東日 本大震災以降、被災地支援に取り組むポケモン・ウィズ・ユー財団が七尾市と連携し、地震で基礎や配管が損傷した足湯をおよそ9000万円かけて改修しました。久々江龍