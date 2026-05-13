ゲーム『ポケットモンスター』のシリーズ完全新作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』（ポケモン風波：Nintendo Switch 2専用ソフト 2027年発売）のメインテーマを収録したメイキング映像が公開された。【動画】メインテーマ収録！公開された『ポケモン風波』メイキング映像演奏しているのはNHK交響楽団で、2026年夏に開催予定の「N響×ポケモン クラシックコンサートツアー」でも演奏される。今回のシリーズ完全新作