旭川地方検察庁は2026年5月21日、旭川市旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したとして逮捕されていた動物園の飼育員・鈴木達也容疑者（33）を、死体損壊の罪で起訴しました。旭山動物園に勤務する鈴木達也容疑者は、2026年3月31日ごろ、動物園に妻の鈴木由衣さん（33）の遺体を運び込み、焼却するなどして損壊した疑いで、4月30日に逮捕されていました。捜査関係者への取材で、焼却炉に残っていた灰などの中から、人骨とみられる