西口プロレスを主催する株式会社ウエストゲートエンタテインメントは21日、無免許で乗用車を運転し赤信号を無視したとして、警視庁に道交法違反容疑で書類送検された、ピン芸人の長州小力（54）について、同日付けで契約を解除すると発表した。【映像】「解雇！」「解雇！」「解雇」長州小力の処分を伝えた“謎”の動画団体の公式SNSには「重要なお知らせ」と題した文書が掲載され、「この度、西口プロレスでは、今後の団体運