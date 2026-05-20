水産庁は、今月29日から世界ではじめて完全養殖のウナギが一般向けに試験販売されると発表しました。【映像】「めちゃくちゃおいしい」養殖ウナギを食べた鈴木大臣ウナギの完全養殖は生産コストの高さが課題でしたが、国の研究機関である水産研究・教育機構は2016年度には、1尾あたり4万円だった生産コストを1800円まで下げることに成功しました。その後、技術移転を受けた大分県内の水産会社が生産を進め、一般向けの試験販