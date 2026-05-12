アメリカを拠点としてトレーディングカード(TCG)の認証と格付けを行うPSAが、TCGの偽装に関する2025年のレポートを公開しました。レポートでは偽装TCG市場の傾向や偽造が多いTCG、偽造率が高いカードなどが示されています。PSA | 2025 Fraud Reporthttps://www.psacard.com/info/fraud-reportPSA_Fraud-Report_2025.pdf(PDFファイル)https://downloads.ctfassets.net/l40e281thfxr/72ZJooe31lk9KGBklfQFOu/4a3bf368f91a364fad3ccc2