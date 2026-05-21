西口プロレスを主催するウエストゲートエンタテインメントは21日、西口プロレス公式Xを通じて、所属する長州小力（54）との契約を同日付で解除すると発表した。小力は4月に信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反の疑いで書類送検されていた。同Xに文書が掲載され「この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、長州小力選手に関して確認された一