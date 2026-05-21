声優の熱海和輝が21日、重大な契約違反のため所属事務所から所属契約を解除されたことが分かった。所属事務所の公式サイトで発表された。公式サイトによると「熱海和輝に関してのご報告」とし「この度、弊社所属の熱海和輝に重大な契約違反が認められたため、2026年5月21日付で熱海和輝とのマネジメント契約を解除することとなりました」と発表。「この度は多大なるご迷惑をおかけしますことを、関係者の皆様には深くお詫び申し上