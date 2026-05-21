サバの価格が高騰している。地球温暖化や乱獲を背景に、国内の水揚げが減少しているのに加え、最大の輸入先であるノルウェー産の漁獲枠がほぼ半減したことで、今年に入って最高値を更新した。「庶民の魚」が高嶺（たかね）の花となりつつある中、卵から人工孵化（ふか）させる完全養殖への期待が高まっている。（相間美菜子）総務省の小売物価統計調査によると、大阪市内にあるスーパーなどの小売店のサバの平均小売価格（１０