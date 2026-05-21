栃木県で発生した強盗殺人事件で、指示役とみられる20代の夫婦が逮捕された。 逮捕の際、母親の傍らには生後7か月の長女がいたという。報道によれば、連絡が取れる親族がおらず、長女は保護者のいない「要保護児童」として、児童相談所に引き渡された。 両親がともに犯罪被疑者や受刑者となった場合、残された子どもは今後どのように扱われるのか。たとえば、のちに親族と連絡がとれた場合、その親族には長女を育てる法律上の