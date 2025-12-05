【高島 昌俊】「トイレで人間を襲撃」「線路上を走る」…【クマ出没】が相次ぐ山間部の駅の「ヤバすぎる実態」

増加するクマと電車の衝突事故

全国で相次ぐクマの出没。

環境省『クマ類の出没情報について [速報値]』によると、今年度の全国のクマ出没件数は、公表されている9月末までの時点で2万792件（※非公表の北海道、被生息地の九州・沖縄は含まれず）。この時点でこれまでもっとも多かった23年度を上回るペースで、例年10月、11月が出没件数のピークであることを考えると、過去最悪となるのはほぼ確実だ。

しかも、そんなクマの目撃情報に加え、衝突事故の事例も多数報告されているのが鉄道業界。JR東日本盛岡支社は、今年4月から11月20日までの同支社管内（秋田県・青森県の一部地域、岩手県）におけるクマと列車の衝突件数を51件と発表。これは前年度の約3.2倍で、ワーストだった23年度の69件に迫る勢いだ。

路線別に見ると、花輪線（好摩―大館）の15件、北上線（北上―横手）の14件の2路線だけで半数近くを占める。ツキノワグマが多数生息する奥羽山脈を東西に横断する路線であることが大きく影響しているようだ。

また、同じJR東日本の東北本部管内（山形県・福島県の一部地域、宮城県）での今度度のクマとの衝突により10分以上の遅れ、もしくは運休が生じたのは42件（※11月27日時点）。前年度（9件）の約4.7倍という結果に。これは同本部が集計を開始した21年度以降では最多となる。

そして、JR北海道では今年度におけるヒグマとの衝突件数が56件（※11月17日時点）。24年度（21件）の約2.7倍で、同社も過去最多だった23年度（52件）もすでに超えている。

線路上を走るクマ

首都圏や関西圏などの大都市圏に住んでいる人にとっては、もはや日常茶飯事といったレベルで列車との衝突事故が起きていることに驚いたかもしれないが、クマは駅構内やその周辺での目撃情報も多数報告されている。

25年11月だけでも1日にJR山田線と三陸鉄道の乗り換え駅の宮古駅（岩手県宮古市）では構内付近の線路上を走るクマ、3日にはJR石勝線・根室本線の新得駅（北海道新得町）でも構内近くの線路上に、8日にもJR学園都市線の篠路駅（札幌市北区）から程近い住宅街でそれぞれクマが目撃された。

しかも、宮古駅は三陸鉄道の本社があるうえに沿線では利用者がもっとも多く、新得駅は1日22本の特急が停車する。篠路駅も平均乗車人員が1日平均2500人以上という札幌のベッドタウンだ。

ただし、クマは駅周辺どころから駅構内にも姿を見せ始めている。例えば、山形新幹線をはじめ、JR奥羽本線など4つの路線が乗り入れる新庄駅（山形県新庄市）では8日に新幹線の車庫にクマが居座り、箱なわで捕獲。さらに同じ8日にはJR花輪線の鹿角花輪駅（秋田県鹿角市）、9日にもJR只見線の新鶴駅（福島県会津美里町）で今度は駅のホーム上に熊が出没している。

駅前の公衆トイレで起きたクマ襲撃事件

なにより極めつけは11月28日未明、JR上越線・沼田駅の駅前公衆トイレで起きたクマ襲撃事件だろう。60代の男性警備員が遭遇したクマに右足を引っかかれている。軽傷で命に別状がなかったのは不幸中の幸いだろう。

本州は千葉県を除く、すべての都府県でクマの生息が確認されている。特に山間部や山が近くにある地域では、規模が大きい駅、利用者の多い駅であっても出没のリスクがあるということだ。

すでに12月に入って本来ならクマは冬眠の時期を迎えているが、近年は“冬眠しないクマ”の個体数が増えていると言われている。事実、12月〜2月にかけてもほかの季節に比べれば少ないがクマの目撃情報が報告されているからだ。

ちなみにクマ襲撃による被害人数も今年度は197名で、うち亡くなったのは12名（※25年11月19日までの統計）とどちらも過去最多。自治体の判断で猟銃の発砲を許可できるようにした9月1日施行の改正鳥獣保護管理法だけでは不十分で、国がさらなる対策を講じる必要があるとの意見は多い。

鉄道という交通インフラにも支障が広がり始めている以上、一刻も早い抜本的な対策を期待したい。

後編『「駅に熊出没マップ」「トイレまで2km歩く」…クマ出没に警戒する山間部の駅の【リアル】』では、クマ出没を警戒する山間部の駅を写真付きで紹介します。

