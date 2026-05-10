鹿島アントラーズは５月10日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節で横浜Ｆ・マリノスと敵地で対戦。劇的な展開を経て持ち込んだPK戦を制し、３連勝を飾った。首位を独走する鹿島は序盤から相手に主導権を握られ、58分に先制を許す。それでも終了間際の90＋５分にレオ・セアラが劇的な同点ゴール。１−１で突入したPK戦を５−４で見事制した。PK戦で宮市亮のシュートを止めるなど、勝利に貢献した日本代表GKの早川友