貴重シーンがタイムラプスで…2026年5月、スカイマークの新機材ボーイング737-8初号機「JA738A」が羽田空港に到着しました。日本の航空会社が同型機を受領するのはこれが初めてです。同社の公式YouTubeでは、初号機製造の様子が公開され、多くの反響を呼んでいます。【動画】えっ…これが「国内航空初導入の旅客機ができるまで」驚愕の様子ですボーイング737-8は2016年に初飛行した、ロングセラー機「737」シリーズの最新派生