6回に石田のシンカーを粉砕■阪神 3ー0 DeNA（10日・甲子園）阪神は10日、甲子園球場で行われたDeNA戦に勝利した。本拠地での連敗を「2」でストップ。主砲の佐藤輝明内野手がセ・リーグ最速で10号を放ち、勝利に貢献した。佐藤は「4番・三塁」で先発出場。石田裕太郎投手の前に第1打席は一ゴロ、4回2死二塁の第2打席は申告敬遠で勝負を避けられた。前日9日も初回に申告敬遠をされるなど、相手バッテリーの警戒はマックスだった