猫のジャンプ力に関するヒミツ7選 猫のジャンプは、見た目以上にたくさんの要素が組み合わさって成り立っています。 「高く跳べる」という結果だけを見ると単純に感じますが、その裏には猫ならではの体の特徴がいくつも隠れています。まずは、知っておきたい7つのヒミツを見ていきましょう。 1.体長の何倍も跳べる 猫は一般的に、自分の体長の何倍もの高さまで跳べるといわれています。家庭で暮らす猫でも、