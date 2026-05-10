アニメ『鬼滅の刃』登場キャラ・煉獄杏寿郎の誕生日5月10日を記念して、アニメーションスタジオufotableの公式Xでお祝いイラストが公開された。ネット上では絵柄が話題になっている。【画像】見たことない！ウインクする煉獄さん『鬼滅の刃』誕生日イラスト毎年恒例の企画で、Xでは「5月10日は煉獄の誕生日です！誕生日を記念して、ufotable描き下ろしミニキャライラストを公開しました。ぜひご覧ください！」とイラストを投