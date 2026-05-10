◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節ＦＣ東京―東京Ｖ（１０日・味の素スタジアム）６月の北中米Ｗ杯で日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを目指すＦＣ東京のＤＦ長友佑都が、日本代表・森保一監督が視察に訪れた中、リーグ１０試合ぶりに先発し、後半３２分までプレーした。前節の６日の千葉戦で右ハムストリング肉離れによる離脱から５３日ぶりに復帰し、後半２５分からプレー。１５日の日本代表のＷ杯メンバー発表