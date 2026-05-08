日本マクドナルドは、「サムライマック」のレギュラー化5周年を記念し、5月7日から5月19日までの期間限定で、新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を夕方5時からの「夜マック」にて発売しました。あわせて放映される新TVCM「サムライマック『普通のマックじゃ物足んねえ。』篇」では、シリーズおなじみの堺雅人さんに加え、マクドナルドCM初出演となる、＝LOVEの佐々木舞香さんが初共演。“普通のマックじゃ物