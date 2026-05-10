◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク8-3ロッテ(10日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの周東佑京選手がホームスチールを記録するなど、「母の日」に打って走って躍動しました。1番センターでスタメン入りした周東選手は、2点を追う3回1アウト1塁で迎えた第2打席。毛利海大投手からフェンス直撃の先制タイムリースリーベースヒットを放ちます。さらに柳田悠岐選手の打席では、相手左腕の隙を突いて、3塁ベースから大きく距離を取っ