三重県鳥羽市の神島で釣りに出かけた男性が行方不明となり、鳥羽海上保安部は男性が海に転落した可能性が高いとみて捜索しています。 行方不明となっているのは愛知県尾張旭市の73歳の男性です。 鳥羽海上保安部によりますと、9日午後11時ごろ男性の家族から「神島の実家に帰省したが自宅に戻らない。7日に釣りに行くと言っていた」と警察に相談がありました。 警察や鳥羽海上保安部などが10日早朝から神島周辺を