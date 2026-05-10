ダミアン・レーン騎手は５月１０日、ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１を制したロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）に騎乗した際、決勝線手前でのムチの使用（連打）について制裁を受け、過怠金５万円が科された。また、アンドゥーリル（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父サートゥルナーリア）に騎乗した岩田望来騎手には、発走後に内側に斜行したことについて過怠金１万円が科された。