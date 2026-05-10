「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）モデル級美女として話題の人気選手、ケイト・ロータス（２８）はケイティ・ペレス（３２）＝米国＝を判定３−０で下し、勝利を飾った。地元神戸で復活をとげた。今年３月の大島沙緒里に判定負けで連勝が止まったケイト。グラップラーのペレスを相手に、１回から効果的な打撃、組技でもペースを渡さずと、２回も左ハイキックなどで優勢に。グラウンド戦でも上になり