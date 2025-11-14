¡Úµð¿Í¡Û¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÌ±ºÎµ¼¡¤¬ÆþÃÄ¡¡Æ±´üÆþÃÄ¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Ë¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ê¤Î¤ÇÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ±ºÎµ¼¡Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£µð¿Í¤È»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£µ£¶¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ç¯Êð¤Ï£±£³£°£°Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡ËÌ±º¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ°ì·³¤Ç£³¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¥×¥í£¸Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤â¡¢Æó·³¤Ç£²£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¸£¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÏÃæ·Ñ¤®¤«¤éÀèÈ¯¤Ë¥·¥Õ¥È¡££¹·î£²£³Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊÄ¹²¬¡Ë¤Ç¤Ï£µ²óÌµ¼ºÅÀ¤È°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿åÌîÍº¿ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬ËÍ¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤ê¡Ö°ì·³¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤È¤ÏÆ±´üÆþÃÄ¤ÎËÌ±º¡£ÅÄÃæ±Í¤Î³èÌö¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Æ±µéÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Î¿·ÇØÈÖ¹æ£µ£¶¤ÏÍèµ¨¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£