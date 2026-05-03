開幕から打順を固定できず、手探りの采配が続く巨人・阿部慎之助監督。日替わりで活躍する若手の台頭に穏やかな表情を見せる裏で議論を呼んでいるのが、試合後のコメント内容だ。結果を出した選手への淡泊な言葉に対し、不調な選手については雄弁に語る。ファンの間では、指揮官の「管理職」としての能力が疑問視されているようで…。【写真】巨人選手と同様、息子にもきびしい視線を向けて野球指導する阿部監督スポーツ紙など