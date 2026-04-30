日本テレビ系野球中継『DRAMATIC BASEBALL 2026』の公式Xが、29日に更新。同日に行われた巨人対広島で、平山功太選手が見せた“神走塁”の模様が公開された。Xでは「2回裏巨人平山功太選手素晴らしい走塁を見せ、さらに1点を追加！」との文言とともに、当該の動画をアップ。この投稿に「ここまでとっさのプレーできるメンタルがすごい」「神の手ホームイン」「何回も見ちゃう」「タイミング的にアウトだと思って、リプレ