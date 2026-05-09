プロ野球は序盤戦の山場とも言えるGWの日程が終了した。セ・リーグでは、3位からの浮上を狙った巨人が9連戦を3勝6敗で終え、期間中、リーグ唯一の負け越しを喫するなど、波に乗り切れない。その中で話題となったのが、ヤクルト3連戦での阿部慎之助監督の発言である。「スワローズの若い選手を見習うところもあるなって感じましたね」――。この発言にファンばかりではなく、OBからも「選手に責任を押し付けるのではなく、監督自