巨人の田中将大（37）がなんとか粘った。【もっと読む】巨人・田中将大「たった3勝」で年俸1億円更改の波紋1日の阪神戦で先発。いきなり5点の援護をもらったが、三回に2点を返され、六回1死満塁のピンチを背負ったところで2番手の船迫にマウンドを譲った。その船迫は代打・前川に押し出し死球を与えたものの、福島を二ゴロ併殺。その後も田中瑛、田和、高梨、マルティネスと無失点で繋いだリリーフ陣に助けられた。田中将は