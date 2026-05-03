巨人の山崎伊織投手（２７）が３日のファーム戦・広島戦（ジャイアンツタウン）に先発したものの、わずか２球を投じて緊急降板となった。アクシデント発生か。Ｗエースの一翼を担う右腕の復帰ということもあり、グラウンドに姿を現すとファンからは大歓声が送られた山崎。一軍復帰に向けて快投を見せたいところだったが、先頭打者・岸本へ、２球目を投げ終えたところで、自らベンチへ向かって違和感を訴えるジェスチャー…。ト