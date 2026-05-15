巨人一筋20年のレジェンド・坂本勇人選手（37）の通算300号ホームランにファンが沸いた、5月13日の広島東洋カープ戦。その前日に撮られた、坂本とカープ選手のツーショット写真が巨人ファンをさらに沸かせている。【写真】以外にミーハー？ 元E-girlsとの２ショットをおねだりした坂倉将吾この日、延長12回に飛び出した坂本のサヨナラ3ラン。プロ入り通算300本目となる節目の一発をグラウンドで見守ったのが、ファーストの守備