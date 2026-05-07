巨人こと読売ジャイアンツの打線が定まらない。5月6日のヤクルト戦、巨人は山野太一の前に沈黙し、0対5で完封負けを喫した。これでチームは3カード連続負け越し。ゴールデンウィークの9連戦は3勝6敗と大きく負け越し、貯金も「1」まで減らした。そんな中で注目を集めたのが、阿部慎之助監督の“謎オーダー”だった。【写真】巨人選手と同様、息子にもきびしい視線を向けて野球指導する阿部監督巨人ファンは「勝つためのオーダー