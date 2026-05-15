FA選手の“特権”昨オフに鳴り物入りで日本ハムから巨人にFA移籍した松本剛外野手（32）のバットが湿りっぱなしだ。３・４月は打率.221、２打点と振るわず５月になってもレギュラー格からは程遠い低空飛行を続けている。’22年には首位打者とベストナインのタイトルを獲得した松本だが……。「新陳代謝が激しい日本ハムではすでにベテラン扱いで、昨シーズンの出場は66試合止まりになっていた。埼玉出身で家族は東京都内に居住して