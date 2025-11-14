【大いに気になる!】24年度岩手競馬年度代表馬フジユージーン（牡4＝大井・岡野）が11日のトパーズ賞（3歳上オープン、1400メートル）で大井移籍2戦目に挑んだ。厩舎所属の新人・杉山海波（みなみ、19）が移籍初戦のマイルグランプリ（11着）に続き騎乗。9番手で迎えた3角で大外からグングンと上昇すると、直線も力強く伸びて勝ち馬から0秒2差の3着まで追い上げた。ゴールまで出色の脚。見せ場なく大敗した前走を思えば大幅な進歩だ。杉山も「可能性を感じさせてくれるレースだった」と前向きだった。

名コンビ誕生の予感がする。杉山は中学時代、騎手を目指して静岡県御殿場市にあるフジファームで修業。そこにオーナー（名義は富士ファーム）としてセリで購入したデビュー前のフジユージーンがいた。同馬の育成にも携わった杉山は晴れて地方競馬教養センターに入学。オーナーの高校の後輩である岡野師の下で憧れの騎手デビューを果たした。その直後に「家族のような存在」（杉山）と思い入れの深いフジユージーンと再会を果たし、手綱を任された。まるでドラマのような展開だ。それでも主演は至って冷静。「（TBS系日曜劇場）ザ・ロイヤルファミリーみたいにすぐ勝てるわけではないですから」と目先の1勝を追い求める様子はない。「見た人に“つかまっていただけで勝てたな”なんて言われないように、フジユージーンと一緒に成長していきたい」。人馬共に可能性の塊。山あり谷ありの長編ドラマを期待する。（大沢 太久）