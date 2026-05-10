◆第１９回スポーツ報知杯北海道大会▽決勝旭川大雪ボーイズ５―１苫小牧ボーイズ（９日・苫小牧清水球場）決勝と３位決定戦が行われ、旭川大雪ボーイズが苫小牧ボーイズを５―１で破り、２年連続１２度目の優勝を果たした。１点を追う６回に３番・二瓶結登主将（３年）が右翼線に２点適時打を放つなど、一挙５得点で逆転。冬場にメンタル面の強化を意識しながら積み重ねてきた練習の成果を発揮した。耐えて試合をひっくり