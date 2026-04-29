日曜劇場「VIVANT」の公式Xなどが29日に更新され、エキストラを募集していた5月1日に埼玉県行田市で予定していた撮影を中止し、別日に延期することを発表した。「5月1日ロケのエキストラ募集に関して」と題し、インスタグラムやXで文書を公開。「5月1日(金)に予定しております埼玉県行田市での撮影ですが、天候不順が予想されるため中止し、別日へ延期させて頂きます」と撮影の延期を伝えた。そして、「重要なお知らせとお願