TBSの日曜劇場「VIVANT」のX（旧ツイッター）など公式SNSが30日に更新され、2日連続の意味深投稿が反響を呼んでいる。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。 この日もコメントはなく、全身黒のタイツを着た、茶髪の男性のようなキャラクターがウインクしているイラストが投稿された。ファンからは「え!!連続でこれは…誰ですかぁーー」「謎キャラが続