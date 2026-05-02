5月1日、バラエティ番組『日曜日の初耳学』（TBS系）の公式SNSが更新され、3日の放送に出演する女優・有村架純のショットが公開された。その近影が話題となっている。番組では、林修が“時代のカリスマ”にインタビューする企画「インタビュアー林修」が放送されているが、3日にはTBS日曜劇場『GIFT』に出演している有村がゲストで登場し、これまでの役者人生を振り返る内容となるようだ。「有村さんがこの企画に出演するのは