堺雅人が主演を務め、2023年に大ブームを巻き起こした日曜劇場『VIVANT』（TBS系）。今年7月から、2クール連続でファン待望の続編が放送される同ドラマが、このところ“匂わせ”を連発している。【写真】「セクシーな大野智」VIVANT続編の“新キャラ”匂わせイラスト「セクシーな大野智」新キャラのイラストが話題VIVANTの続編が発表されたのは、昨年6月のこと。前シーズンは最終回の世帯平均視聴率が19.6％（関東地区、ビデオ