14歳の少女を殺害した容疑で収監された歌手d4vdに、続々と「NO」が突きつけられている。YouTubeの収益化禁止に続き、TikTokからも追放された。【写真】殺人容疑d4vdとコラボした韓国アイドル5月7日（現地時間）に、複数の米メディアは、d4vdのTikTokアカウントが削除されたと報じた。実際、彼のコンテンツは消えている。TikTokのガイドラインでは、暴力的・性的なコンテンツの宣伝を厳格に禁止されていることから、d4vdのアカウン