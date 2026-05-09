都市部から地方へ生活の拠点を移す「地方移住」。その成功と失敗をわけるポイントはどこにあるのか。『ABEMA Prime』では、地方移住の脱サラ漁師と専門家に話を聞いた。【映像】移住を成功させる方法（10秒でわかる詳細）■自動車関係の仕事から漁師へ、30歳での決断9年前に愛知県から富山県朝日町に移住し、漁師として働く徳田聖一郎氏（39）。移住のきっかけについて、「以前は愛知県豊田市で自動車関係の品質保証の仕事に従