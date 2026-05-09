飼い主さんに抱っこされる猫ちゃんにヤキモチを妬いてしまうわんちゃんの光景が可愛いと、21万再生を超える反響を呼んでいます。 飼い主さんが猫ちゃんを抱き上げようとしている瞬間を目撃してしまったわんちゃんの、可愛すぎる阻止の方法とは…？こちらの投稿には、「もはや人間の子供ｗ」「素直な反応がカワイイ～♡」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：猫を抱っこしようとする男