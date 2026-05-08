TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが8日に更新され、4000人のエキストラとの撮影が終了したことを報告した。「本日4000人のエキストラさんとの撮影を無事終えることができました」と報告。「ご応募頂いた皆さん、ご参加頂いた皆さん、本当にご協力ありがとうございました」と感謝し、エキストラとの記念写真を公開した。「続編は7月スタートです。オンエアされるその日まで心を込めて制作を続けてまいります。応援のほど宜し