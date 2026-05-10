飲酒検知を求めた警察官に頭突きしたとして、山梨県警甲府署は９日、いずれも自称山梨県甲斐市、職業不詳の男（５６）を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕した。発表によると、男は同日午前３時２５分頃、甲府市丸の内の市道で、同署の３０歳代の男性警察官に頭突きし、職務を妨害した疑い。認否は明らかにしていない。同署によると、男は事件直前、軽乗用車で石柱にぶつかる事故を起こし、駆けつけた警察官から呼気検査を受け