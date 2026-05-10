「ドジャース−ブレーブス」（９日、ロサンゼルス）ドジャースが試合前に救援右腕のブロック・スチュワート投手が左足骨棘のために１５日間の負傷者リストに入ったと発表した。スチュワートは昨年７月のトレード期限にツインズとのトレードでジェームズ・アウトマン外野手との交換で獲得。移籍後は勝ちパターンのセットアッパーとして期待されたが、４試合に登板した後、右肩炎症で負傷者リスト入り。８月９日の登板を最後に