5月3日放送予定のバラエティ番組『日曜日の初耳学』（TBS系）が注目を集めている。この日の放送回では、女優の有村架純が、名物コーナー「インタビュアー林修」にゲスト出演する予定だというが……。「有村さんは、現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』に、メインキャストのひとりとして出演中です。番組では、有村さんの素顔を解き明かすとともに、仲のいい俳優にも話を聞いているようです。予告では、『GIFT』で共演中の山田裕貴さ