マテウス・ジェズスがC大阪戦でゴールを決めたV・ファーレン長崎は明治安田J1百年構想リーグの第16節でセレッソ大阪と対戦した。2-3で敗れたが、FWマテウス・ジェズスの決めたゴールが「やっぱりバケモン」「これぞ進撃の理不尽や」など注目を集めている。マテウスは後半17分から途中出場。その10分後の後半27分、C大阪のコーナーキックを弾いたところからボールを拾ってカウンターを発動。70m以上もボールを持ち運んで、元日