俳優・堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜後9：00）の第4話が5月3日に放送され、霧山人香（有村架純）と朝谷圭二郎（本田響矢）をつなぐ衝撃の事実が明らかとなり、大きな反響を呼んでいる。【写真】有村架純の”父役”衝撃的な事実が判明…本作は車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが困難に立ち向かいながら成長する姿を描く。脚本は金沢知樹が手がけ、日本車いすラグビ